foto Ansa

11:08

- Due albanesi sono rimasti feriti da colpi di pistola sparati nel corso di un litigio avvenuto nella notte all'interno della discoteca "La perla nera" in via Procaccia, alla periferia di Monopoli, in provincia di Bari. I due feriti non sono in pericolo di vita: uno è stato raggiunto da un colpo a un gluteo e l'altro a una gamba e al femore. La polizia sta cercando di identificare chi ha sparato.