Quarto Grado: parla Concetta Serrano 17:19 - Concetta Serrano, madre di Sarah Scazzi, torna a parlare dell'omicidio della figlia a Quarto Grado, in onda questa sera su Retequattro alle 21.10. "La morte di Sarah è un segreto che si porteranno sempre dentro Cosima e Sabrina, un peso atroce che non so come facciano a sopportare". "Mia figlia - prosegue la donna - è stata vittima della loro cattiveria. Il fatto che abbiano rincorso Sarah mi fa pensare a qualcosa di più squallido della gelosia".

"Quel 26 agosto - racconta Concetta Serrano parlando con l'intervistatore del giorno della scomparsa della figlia quindicenne - ho avuto l'impressione che a Sarah fosse accaduto qualcosa di grave, ma non sapevo di preciso cosa. Mai avrei immaginato nulla del genere".



"Mia figlia - afferma la donna - è stata vittima della cattiveria di Sabrina e Cosima. Il fatto che mia sorella, insieme alla figlia, abbiano rincorso Sarah, mi fa pensare a qualcosa di più squallido della gelosia. Secondo me oltre a quello ci sono altre cose".



Concetta poi afferma di non aver mai avuto il desiderio di parlare con loro "perché tanto, vigliaccamente, non si assumono le loro responsabilità dicendo la verità. Continueranno sempre con quella versione all'infinito".



"E' una pugnalata quando mi guardano con quegli occhi indemoniati e pieni di scherno. Mi sento tradita e penso che un tempo erano altre persone", prosegue la madre della vittima.



"Non so se ci sia ancora poco o molto da scoprire sull'omicidio di mia figlia. L'importante - afferma ancora la donna - è che si arrivi alla verità. Questo è un segreto che si portano dentro Cosima e Sabrina e non so come facciano a sopportare questo peso atroce sulla coscienza, ammesso che ne abbiano una".



La donna conclude parlando del processo e del suo stato d'animo quando si trova in tribunale: "Quando sono in aula mi sembra di perdere il contatto con la realtà. In questi mesi ho assistito alle udienze e sono rimasta profondamente turbata. Mi sembra un processo assurdo, tant'è che spesso mi pongo degli interrogativi e dico: ma questo processo perché si svolge? A chi serve? Chi se ne avvantaggia? La vittima? Non direi proprio". "Se la giustizia deve rendere a ciascuno il suo - conclude Cosima Serrano - a Sarah cosa verrà corrisposto?".