Agguato nel Brindisino, ucciso un 29enne

foto Carabinieri 01:42 - Un ragazzo di 29 anni, Antonio Presta, è stato ucciso a colpi di fucile e pistola davanti a una sala giochi nel centro di San Donaci, nel Brindisino. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Per i carabinieri che stanno compiendo accertamenti si tratterebbe senza dubbio di un agguato: sono state trovate sul posto, in via Tobagi, tre cartucce di fucile e diversi bossoli di una pistola. - Un ragazzo di 29 anni, Antonio Presta, è stato ucciso a colpi di fucile e pistola davanti a una sala giochi nel centro di San Donaci, nel Brindisino. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. Per i carabinieri che stanno compiendo accertamenti si tratterebbe senza dubbio di un agguato: sono state trovate sul posto, in via Tobagi, tre cartucce di fucile e diversi bossoli di una pistola.

Presta aveva precedenti penali per rapine compiute in Romagna. Suo padre, Gianfranco Presta, fu a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta uno dei luogotenenti di Pino Rogoli, fondatore della organizzazione mafiosa Sacra Corona Unita; divenne successivamente collaboratore di giustizia.



Secondo una prima ricostruzione, Antonio Presta era seduto davanti alla sala giochi quando è giunta una vettura dalla quale sono partiti diversi colpi. Il giovane avrebbe tentato di sfuggire agli aggressori ma è stato finito poche decine di metri più in là. Antonio Presta e il padre Gianfranco fino a qualche anno fa erano residenti in Emilia Romagna, dove hanno subito varie condanne per rapine e furti d'auto.