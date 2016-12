foto LaPresse

14:11

- Stava effettuando la verifica di un solaio ed è caduto da un'altezza di otto metri: così è morto Francesco Paolo Genco, un ingegnere di 49 anni, di Putignano, impegnato in una ricognizione per emettere un certificato di agibilità per un supermercato. L'uomo stava camminando su un solaio formato da pannelli di policarbonato i quali hanno ceduto. L'ingegnere è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso, sul posto stanno indagando i carabinieri.