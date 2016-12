foto LaPresse

- Il 14 settembre il ministro dell'Ambiente Corrado Clini tornerà a Taranto per fare il punto sulla vicenda Ilva e per incontrare alcune associazioni. Una nota del ministero annuncia la sua visita in occasione dell'avvio della missione degli esperti incaricati dallo stesso Clini di un esame tecnico della situazione. In seguito ai risultati dell'indagine, gli esperti predisporranno lo schema di Autorizzazione integrata ambientale per l'impianto.