foto Ingv

05:06

- Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 2.50 al largo delle isole Tremiti, a nord del Gargano, in Puglia. Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 9,5 km di profondità ed epicentro in pieno mare. Non si registrano danni a persone o cose.