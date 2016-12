foto LaPresse

11:57

- Trentaquattro cittadini extracomunitari, uno dei quali minorenne, provenienti da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh, sono stati rintracciati in distinte operazioni dalla Guardia di Finanza poco tempo dopo lo sbarco avvenuto sul litorale salentino. I primi immigrati sono stati rintracciati nei pressi di Leuca, in località Punta Ristola; l'ultimo gruppo di otto persone nella stazione di Gagliano del Capo. Ora sono in un centro di prima accoglienza.