Ilva, il Cda approva il piano di investimenti ambientali: stanziati 146 milioni di euro

Il Cda dell'Ilva ha approvato il piano di investimenti ambientali di 146 milioni di euro. Lo ha annunciato il presidente del siderurgico, Bruno Ferrante, per il quale ciò conferma "la tempestività dell'impegno da parte della società con interventi concreti". "Alcuni - spiega Ferrante - sono già in corso di attuazione, altri che riguardano l'area sotto sequestro verranno valutati con i custodi e avviati subito a realizzazione".

"Si citano in particolare - continua il presidente - i vari sistemi di monitoraggio, oggetto in parte di accordo con la Regione e con l'Arpa, il campionamento a lungo termine delle diossine, gli interventi sugli altiforni per una efficace captazione delle polveri, la barriera frangivento ai parchi minerari ed infine l'adeguamento del raffreddatore rotante dell'impianto di agglomerazione con il potenziamento del sistema di captazione e aspirazione delle polveri". "La piena collaborazione con le autorità e il dialogo costante - conclude Ferrante - sono le linee guida di Ilva per consentire di guardare al futuro con fiducia e speranza".