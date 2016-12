foto Carabinieri

10:17

- I carabinieri della compagnia di Andria hanno sequestrato beni mobili e immobili - tra cui ville lussose con piscine e impianti tecnologici sofisticati - per un valore complessivo di due milioni di euro ai fratelli Emanuele e Giuseppe Lapenna, pluripregiudicati, appartenenti al clan Campanale. La confisca è avvenuta in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Trani-Sezione per le Misure di Prevenzione.