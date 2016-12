foto Ap/Lapresse

17:40

- Un portavalori dell'Ivri è stato assaltato da un gruppo di banditi sulla corsia nord della A14, nel tratto compreso tra Gioia del Colle ed Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Durante la rapina sono stati sparati colpi di pistola, ma non ci sono feriti. Per fermare la corsa del blindato i banditi hanno incendiato alcuni automezzi. Il tratto della A14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona è stato chiuso al traffico.