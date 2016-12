foto Ansa

22:07

- Un pregiudicato 35enne è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola mentre si trovava per strada nel rione Candelaro, quartiere periferico e popolare di Foggia. Contro il pregiudicato sarebbero stati sparati quattro o cinque colpi, uno dei quali lo ha raggiunto ad un polpaccio. L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti.