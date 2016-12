foto Ansa

14:14

- I sindacati escludono la cassa integrazione per i lavoratori dell'Ilva. "Non abbiamo mai parlato di ricorso ad ammortizzatori sociali. Mai, compreso oggi" ha reso noto la Uilm di Taranto dopo l'incontro con il presidente dell'azienda, Bruno Ferrante. Già disponibili invece i 146 milioni di euro che l'Ilva ha deciso di stanziare per l'ambiente: "Entro sabato è previsto un altro Cda per avere l'avallo sull'impegno di spesa" ha fatto sapere la Fim Cisl.