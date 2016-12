Il tribunale del Riesame, confermando il sequestro Ilva, dispone che non si continuino a perpetrare i reati contestati nel provvedimento cautelare. Sul percorso da seguire per interrompere i reati, i giudici - viene riferito da fonti giudiziarie - non si sbilanciano e affidano il compito ai custodi nominati dal gip e alla procura.Il provvedimento - notificato all'Ilva - è di circa 120 pagine. Nel dispositivo della propria decisione (depositato il 7 agosto scorso), il tribunale del riesame scriveva: ''i custodi garantiscano la sicurezza degli impianti e li utilizzino in funzione della realizzazione di tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e della attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti''.Per rafforzare questa disposizione, il tribunale aveva nominato custode giudiziario proprio il massimo rappresentante Ilva: Bruno Ferrante, ''nella sua qualità - precisa il tribunale nel dispositivo - di presidente del Cda e di legale rappresentante di Ilva spa''. La nomina di Ferrante quattro giorni dopo la decisione del Riesame è stata revocata dal gip Patrizia Todisco."Lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili". Lo scrive il tribunale del Riesame confermando il sequestro, senza facoltà d'uso, dei reparti a caldo dell'Ilva. Se occorra fermare gli impianti, lo si deciderà "sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi-amministratori". Scrive il Riesame: "Non è compito del tribunale stabilire se e come occorra intervenire nel ciclo produttivo (con i consequenziali costi di investimento) o, semplicemente, se occorra fermare gli impianti, trattandosi di decisione che dovrà necessariamente essere assunta sulla base delle risoluzioni tecniche dei custodi-amministratori, vagliate dall'autorità giudiziaria: per questo lo spegnimento degli impianti rappresenta, allo stato, solo una delle scelte tecniche possibili".Per il Tribunale del Riesame, le modalità di gestione dell'Ilva di Taranto sono state tali da produrre un "disastro doloso": "azioni ed omissioni aventi una elevata potenzialità distruttiva dell'ambiente (...), tale da provocare un effettivo pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone".Secondo il Riesame il "disastro" prodotto dall'Ilva a Taranto è stato "determinato nel corso degli anni, sino ad oggi, attraverso una costante reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, per la deliberata scelta della proprietà e dei gruppi dirigenti".Secondo i giudici le proprietà e i gruppi dirigenti "che si sono avvicendati alla guida dell'Ilva hanno continuato a produrre massicciamente nella inosservanza delle norme di sicurezza dettate dalla legge e di quelle prescritte, nello specifico dai provvedimenti autorizzativi".I giudici ritengono che "le emissioni nocive che scaturivano dagli impianti, risultate immediatamente evidenti sin dall'insediamento dell'attuale gruppo dirigente dello stabilimento Ilva di Taranto, avvenuto nel 1995, sono proseguite successivamente", nonostante una condanna definitive per reati ambientali. Inoltre, nonostante i "molteplici" impegni assunti dall'Ilva con le pubbliche amministrazioni per migliorare le prestazioni ambientali del siderurgico, i dirigenti dello stabilimento non hanno mai assolto agli obblighi.Secondo i giudici del Riesame, il disastro ambientale doloso prodotto dall'Ilva è ''ancora in atto'' e ''potrà essere rimosso solo con imponenti e onerose misure d'intervento, la cui adozione, non più procrastinabile, porterà all'eliminazione del danno in atto e delle ulteriori conseguenze dannose del reato in tempi molto lunghi''.Per il Tribunale l'Ilva deve, da un lato, eliminare "la fonte delle emissioni inquinanti (con la rimodulazione dei volumi di produzione e della forza occupazionale)", dall'altro "provvedere al mantenimento dell'attività produttiva dello stabilimento", solo dopo averla resa "compatibile" con ambiente e salute.

Clini: "Linea Riesame converge con il governo"

"La motivazione del tribunale del Riesame è molto chiara: indica una strada convergente con quella seguita dal governo". Ad affermarlo il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, che sottolinea: "Lavoriamo concretamente nella stessa direzione, ora spetta all'Ilva investire". "Oggi difendere l'ambiente - aggiunge il ministro - vuol dire difenderlo con lo sviluppo tecnologico, difenderlo facendo e non bloccando. Difendere bloccando vuol dire bloccare lo sviluppo del Paese aprendo la strada a fenomeni sociali che sarebbero drammatici".



Ferrante: "Da Riesame percorso ragionevole e di buonsenso"

"Le motivazioni del Tribunale del Riesame relative agli impianti chiariscono il senso del dispositivo individuando un percorso ragionevole e di buon senso". Lo afferma il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, che spiega: "In particolare il Riesame attribuisce importanza al coinvolgimento dell'azienda accanto ai custodi definendo precise responsabilità. Tale percorso - continua Ferrante - permette all'Ilva di non chiudere gli impianti e ci convince, una volta di più, della necessità di accelerare i processi di innovazione tecnologica e riduzione delle emissioni inquinanti. In questo senso ricordiamo che l'azienda ha rinunciato ai ricorsi che avrebbero rallentato il processo di approvazione della nuova Aia (Autorizzazione integrata ambientale), i cui lavori sono partiti questa mattina al Ministero dell'Ambiente".



"Va ribadita - conclude Ferrante - la massima collaborazione con tutte le autorità, governo e istituzioni locali comprese, per il raggiungimento di un obiettivo, quello della salvaguardia della salute, dell'ambiente, del lavoro e dell'impresa che è patrimonio di tutta la collettività".