Caso Ilva: spunta la tangente

Passera: "No a decisioni irrimediabili" 10:53 - Due pagine di nomi e cifre, quelle che contengono tutti i "regali" fatti dall'Ilva tra il 2010 e il 2011. L'elenco, di cui il "Corriere della Sera" pubblica uno stralcio, è stato consegnato agli inquirenti da Francesco Cinieri, dal 1986 responsabile della contabilità dello stabilimento. Vi compaiono tanto donazioni in denaro quanto acquisti di beni utilizzati per doni da fare ad amici e giornalisti.

Gesti che di per sé non comportano reato ma che per la Gdf indicano la consistenza del budget che era a disposizione del capo delle relazioni pubbliche dell'azienda, Gerolamo Archinà, che è accusato di aver fatto pressioni sulle istituzioni per favorire l'acciaieria.



A tal proposito nell'elenco appare un versamento di 10mila euro descritto come "spesa di direzione", che per la Guardia di finanza potrebbe nascondere la presunta mazzetta Archinà-Liberti.



Gli enti beneficiati sono tanti e di vario tipo: dalle istituzioni religiose alle società sportive. Le cifre annotate sono di varia entità, molte indicano per esempio le spese sostenute per i pacchi regalo da mandare a fine anno ai giornalisti, con costi che vanno dai 72 agli 8400 euro.



Ma ci sono anche spese non meglio specificate, che compaiono sotto la voce generica "spese di direzione", e proprio su quelle si concentra l'attenzione degli inquirenti. C'è una prima donazione di 10mila euro datata 25 marzo 2010, ovvero il giorno prima dello scambio della presunta mazzetta secondo i finanzieri.



Secondo la deposizione di Cinieri, Archinà avrebbe chiesto di predisporre la cifra da poter utilizzare per offerta alla chiesa di Taranto in occasione della Pasqua. E l'Arcivescovo conferma l'avvenuta donazione. Ma la Gdf sospetta che dietro le due righe si possa nascondere altro. Come nel caso di un'altra donazione di medesima entità e anche quella catalogata come "spese di direzione", questa volta il 14 aprile 2011.