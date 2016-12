foto Ansa

20:30

- I blocchi e gli scioperi messi in atto dai dipendenti dell'Ilva contro la chiusura degli impianti potrebbero fermarsi nei prossimi giorni. Secondo fonti della Fim Cisl, in virtù della "positività" dell'incontro sulla questione Ilva, i sindacati puntano ad alcuni giorni di tregua. A partire da lunedì saranno programmate una serie di assemblee per spiegare ai lavoratori i contenuti del vertice.