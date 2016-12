foto Tgcom24

17:23

- Il governo non ricorrerà alla Consulta contro la decisione del Gip di Taranto di fermare la produzione dell'Ilva. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, dopo l'incontro con i ministri a Taranto, definendo "positiva" la decisione del governo di non arrivare ad un "conflitto nelle forme più aspre con la magistratura". Per Vendola il governo tuttavia deve "fare uno sforzo supplementare" mettendo in campo più risorse.