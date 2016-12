foto Ansa

- Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Taranto, ribadisce: "Non siamo fuorilegge. La legge l'abbiamo sempre osservata e rispettata". "Ci muoviamo e ci siamo sempre mossi rispettando le prescrizioni dell'Aia", sostiene. Ferrante sottolinea: "Dimostreremo la volontà di risanamento e di messa in sicurezza", aggiungendo che "se c'è una strada anche piccola per far prevalere il dialogo la percorreremo".