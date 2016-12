Ilva,Ferrante assicura:146 milioni per l'ambiente Corrado Passera: "No a decisioni irrimediabili"

"La prima riunione del tavolo per definire la nuova autorizzazione integrata ambientale - ha aggiunto Ferrante - si terrà già lunedì a Roma".



Clini: "Da azienda risposta positiva"

Parla di una "reazione positiva dell'Ilva" il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. E nel corso della conferenza stampa, al termine del vertice che si è svolto oggi a Taranto, spiega anche che la nuova Aia "recepisce le prescrizioni del gip fatta eccezione di quelle sulla fermata degli impianti". Non solo. Clini ha sottolineato che recepisce anche le "disposizioni Ue in merito alle tecnologie, le indicazioni della Regione Puglia e tiene conto delle decisioni del Tar in merito alla prima Aia 2011".



Passera: "No a scelta tra lavoro e salute"

"Auspichiamo che non vengano prese decisioni che siano irrimediabili nelle loro conseguenze". A dirlo, a Taranto, al termine di un vertice sull'Ilva, il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera. "La collaborazione con la magistratura è e sarà totale", ha aggiunto.



Nichi Vendola: "Il governo deve fare di più"

"Il governo deve fare uno sforzo supplementare, mettere in campo più risorse per il risanamento e la riqualificazione". Lo ha detto il presidente della Puglia Nichi Vendola giunto a Taranto. "Bisognerebbe introdurre nell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr) anche la valutazione del danno sanitario", ha affermato. "L'Aia - ha aggiunto - deve affrontare di petto sia il problema del benzopirene che quello del pm10. Chiederemo che nell'Aia siano indicati i 30-35 giorni all'anno in cui l'andamento della ventosità è particolarmente pericoloso per il quartiere Tamburi e per le altre aree della città". "Abbiamo chiesto al governo - ha dichiarato Vendola - un tavolo tecnico col ministero della Salute".



Il governatore della Puglia: "Il governo non ricorrerà alla Consulta"

Il governo non ricorrerà alla Consulta contro la decisione del Gip di Taranto di fermare la produzione dell'Ilva. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Vendola, dopo l'incontro con i ministri a Taranto definendo "positiva" la decisione del governo di non arrivare a un "conflitto nelle forme piu' aspre con la magistratura".



Ferrante: "Non siamo fuorilegge"

"Non siamo fuorilegge. La legge l'abbiamo sempre osservata e rispettata", ha spiegato Ferrante, ribadendo questo concetto più volte nel corso della conferenza stampa di Taranto. "Ci muoviamo e ci siamo sempre mossi rispettando le prescrizioni dell'Aia - ha detto - dobbiamo dimostrare la volontà di risanamento e di messa in sicurezza e lo faremo. Se c'è una strada anche piccola per far prevalere il dialogo la percorrerò".



"Nessun rapporto opaco con le autorità"

"Non ammetto opacità né strade trasversali per coltivare i rapporti con le autorità", ha chiarito poi Ferrante. "Con le autorità - ha aggiunto - ammetto solo strade formali".



"Produzione al minimo per richiesta mercato"

L'Ilva, anche in questi giorni, sta continuando a produrre. Ma lo sta facendo "al minimo". Questo - ha spiegato il presidente - non per l'autorità giudiziaria ma perché il mercato ci richiede quella quantità di prodotto".



"Certezze per rimanere a Taranto"

"Al governo abbiamo chiesto certezza e chiarezza normativa e prospettiva, questi sono i presupposti affinché l'azienda continui ad investire su Taranto. Ogni imprenditore ha bisogno di pensare al futuro". Così Ferrante.



Città blindata durante il vertice

La città è stata "blindata" per ordine del prefetto. Per il vertice tra i ministri dello Sviluppo Economico Corrado Passera e quello dell'Ambiente Corrado Clini con i rappresentanti della Regione Puglia, delle amministrazioni locali di Taranto, dell'Autorità portuale, di Confindustria e sindacati, le autorità hanno deciso il divieto di qualsiasi manifestazione. Solo un corteo simbolico è partito nel momento dell'inizio del vertice.



Una rete di protezione

Intanto dalle indagini emerge che l'azienda si era costruita una rete di amicizie e protezione da parte di politici e tecnici. Sarebbero tredici le persone indagate a diverso titolo per corruzione in atti giudiziari e concussione. Sarebbe stata pagata anche una presunta tangente data da Girolamo Archinà, l'uomo dell'Ilva fino a qualche tempo fa, e il perito della procura Liberti. Quest'ultimo, che nega ogni accusa, avrebbe dovuto compilare perizie non "ostili" all'azienda.