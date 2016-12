foto Ap/Lapresse

10:37

- Sono circa un migliaio le persone in piazza a Taranto per una manifestazione promossa dagli ambientalisti. Molti gli applausi e gli slogan scanditi in favore del gip di Taranto, Patrizia Todisco, che ha sequestrato sei reparti a caldo dell'Ilva, mentre non sono mancati fischi all'indirizzo del ministro dell'Ambiente Clini, atteso in Prefettura a breve con il ministro dello Sviluppo Economico, Passera.