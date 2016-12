foto LaPresse

15:51

- Un grosso quantitativo di olio combustibile è stato sversato in mar Grande, a Taranto, in corrispondenza del secondo sporgente del porto, probabilmente da una nave battente bandiera turca. In mare si è formata una chiazza di alcune decine di metri. La Capitaneria di porto e la società Ecotaras hanno avviato subito le operazioni di bonifica.