foto LaPresse

13:00

- Un aereo ultraleggero con due persone a bordo è precipitato nelle campagne tra Manduria (Taranto) e Oria (Brindisi), in Puglia. Il pilota, un 60enne ex militare dell'aviazione, e il passeggero, di 76 anni, entrambi di Udine, sono rimasti feriti in modo non grave. Il pilota ha tentato un atterraggio di fortuna, ma l'ultraleggero si è ribaltato dopo l'impatto e si è spaccato in due tronconi, ma non ha preso fuoco.