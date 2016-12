foto Ap/Lapresse 20:31 - Nuova giornata di protesta indetta da Fim Cisl e Uilm per scongiurare la chiusura dell'Ilva di Taranto dopo il provvedimento di sequestro: due ore di sciopero sono state proclamate, dalle 10 fino alle 12, contro gli sviluppi giudiziari della vicenda di inquinamento ambientale da parte dello stabilimento siderurgico. Assemblea convocata sulla statale 7 "Appia". - Nuova giornata di protesta indetta da Fim Cisl e Uilm per scongiurare la chiusura dell'Ilva di Taranto dopo il provvedimento di sequestro: due ore di sciopero sono state proclamate, dalle 10 fino alle 12, contro gli sviluppi giudiziari della vicenda di inquinamento ambientale da parte dello stabilimento siderurgico. Assemblea convocata sulla statale 7 "Appia".

E' stata la terza giornata di manifestazioni indette da Fim e Uilm; la Fiom Cgil non ha aderito perché la manifestazione "rischiava di costituire un attacco alla magistratura". Lo sciopero ha riguardato gli operai dei reparti Tna, Tub, Laf, Erw, Riv, Pla, Fna, Mag Spe, Mag Gen, Staff, Manutenzioni Area Ghisa e Aziende dell'Appalto. "Riteniamo necessario - hanno affermato Fim e Uilm - mantenere alta l'attenzione in attesa di soluzioni concrete da parte delle istituzioni e dell'azienda, finalizzate alla salvaguardia della salute e dell'ambiente, nonché alla tutela di tutti i posti di lavoro". La protesta si è svolta nel "cuore" dello stabilimento, ossia gli altoforni e l'acciaieria che costituiscono l'area a caldo messa sotto sequestro dal gip Patrizia Todisco con un'ordinanza firmata il 25 luglio, e l'area della laminazione, da dove escono i prodotti finiti.



Venerdì i ministri Clini e Passera a Taranto

Venerdì saranno a Taranto in Prefettura i ministri dello Sviluppo economico, Corrado Passera, e dell'Ambiente, Corrado Clini. I due ministri in Prefettura incontreranno i rappresentanti della Regione Puglia, delle amministrazioni locali di Taranto e dell'Autorità portuale. A seguire, nella tarda mattinata, l'Ilva e nel primo pomeriggio Confindustria e sindacati confederali. Il questore di Taranto, Enzo Mangini, ha disposto il divieto di svolgimento di manifestazioni "sotto la prefettura e nelle relative adiacenze" in occasione del vertice istituzionale programmato per sulla vertenza Ilva. Per per l'intera giornata sarà vietato il transito e la sosta dei veicoli nei pressi del Palazzo del governo e nelle aree circostanti. Non saranno consentiti neanche cortei.



Area sotto sequestro e arresti domiciliari per gli ex presidenti

Se l'area a caldo è stata messa sotto sequestro con l'accusa di disastro ambientale e per questo reato sono ancora agli arresti domiciliari gli ex presidenti dell'Ilva, Emilio e Nicola Riva (figlio di Emilio) e l'ex direttore del siderurgico di Taranto, Luigi Capogrosso, mentre sono tornati in libertà altri cinque indagati, c'è però un altro filone di indagine aperto dalla Procura di Taranto e riguarda il ruolo che un ex consulente dell'Ilva, Girolamo Archinà, mandato via da Ferrante nei giorni scorsi, e membri della famiglia Riva avrebbero avuto alfine di orientare a proprio favore le ispezioni e le relazioni delle pubbliche amministrazioni sul rilascio all'Ilva dell'Autorizzazione integrata ambientale - una vera e propria autorizzazione - concessa all'azienda il 4 agosto dello scorso anno.