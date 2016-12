foto Ap/Lapresse

20:29

- "La bonifica degli impianti dell'Ilva è a carico dell'azienda, non ci sono dubbi al riguardo". Lo ha ribadito il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. "Non capisco come continui a circolare questa idea, non ci sono dubbi - ha sottolineato il ministro - è una norma europea ma mi sembra che l'Ilva abbia ben chiaro questo".