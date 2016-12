foto Ansa Correlati Tentativi di corruzione nelle intercettazioni 20:44 - "Nessun decreto in vista da parte del governo sull'Ilva, stiamo seguendo la strada maestra prevista dalla legge". Lo ha ribadito il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. "Il 30 settembre chiudiamo la procedura per rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale. Se Ilva - ha spiegato Clini - accetta le prescrizioni che daremo, gli impianti potranno continuare ad essere eserciti. Se non li accetta dovremo ricorrere ad altre soluzioni". - "Nessun decreto in vista da parte del governo sull'Ilva, stiamo seguendo la strada maestra prevista dalla legge". Lo ha ribadito il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. "Il 30 settembre chiudiamo la procedura per rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale. Se Ilva - ha spiegato Clini - accetta le prescrizioni che daremo, gli impianti potranno continuare ad essere eserciti. Se non li accetta dovremo ricorrere ad altre soluzioni".

Clini ha quindi ribadito che "la bonifica degli impianti dell'Ilva è a carico dell'azienda, non ci sono dubbi al riguardo". "Non capisco come continui a circolare questa idea, non ci sono dubbi - ha sottolineato il ministro - è una norma europea ma mi sembra che l'Ilva abbia ben chiaro questo".



Poi, in merito a presunti tentativi di ammorbidimento da parte dell'Ilva, il ministro ha spiegato: "Ho letto sui giornali, ma non ho avuto alcuna comunicazione dalla magistratura di Taranto". "Quello che posso dire - ha aggiunto - è che l'autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata il 4 agosto 2011 dal ministro Stefania Prestigiacomo ed è stata condivisa con il presidente della Regione Puglia e naturalmente con il ministro dello Sviluppo economico di allora".