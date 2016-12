foto LaPresse Correlati Ferrante impugna decisione gip 12:47 - "E' evidente la divergenza tra il programma avviato dal governo e le amministrazioni locali, con il coinvolgimento dell'azienda, dalla decisione del gip". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parlando in audizione in commissione alla Camera, sulla vicenda dell'Ilva di Taranto, riferendosi all'ultima decisione assunta dal gip. - "E' evidente la divergenza tra il programma avviato dal governo e le amministrazioni locali, con il coinvolgimento dell'azienda, dalla decisione del gip". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, parlando in audizione in commissione alla Camera, sulla vicenda dell'Ilva di Taranto, riferendosi all'ultima decisione assunta dal gip.

"Impossibile chiudere l'area a caldo"

Il ministro avverte che non si può spegnere l'area a caldo dell'Ilva di Taranto. "Se si chiude l'impianto a caldo finisce l'Ilva - ha sottolineato -. Ci vogliono 8 mesi per spegnere tutto, più altri mesi eventualmente per farlo ripartire. Nel frattempo il mercato dell'acciaio non aspetta. Si possono fare interventi progressivi, come nella manutenzione dei grandi impianti spegnendo parti dell'area a caldo ma continuando la produzione".



"Stiamo mettendo a rischio l'intera industria italiana"

Con l'incertezza sui ruoli generata dall'azione della Procura, aggiunge Clini, "è a rischio l'intero sistema industriale italiano. La finalità dell'azione del governo verso la magistratura, con il possibile ricorso alla Consulta che stiamo valutando, è stabilire i ruoli rispettivi, non di aprire un conflitto".



"Mi auguro - ha aggiunto - che la riunione che avremo il 17 agosto con le istituzioni, l'azienda e spero la magistratura, possa risolvere le problematiche rendendo più semplice la gestione successiva e la nostra attività. In Italia come in tutta Europa le autorità competenti in materia di protezione dell'ambiente e nel monitoraggio degli inquinanti sono identificate dalle leggi, oltre che dalle direttive. Nessuna legge attribuisce questo compito all'autorità giudiziaria. La situazione Ilva rischia di creare un'incertezza su questo punto che riguarda l'intero sistema industriale italiano e l'affidabilità nei confronti degli investimenti esteri. Non cerchiamo uno scontro, ma chiarezza di ruoli e competenze".



"La magistratura non detta le regole nell'attività produttiva"

Tornando allo scontro tra governo e magistratura, Clini dice che, dopo la decisione del gip, "abbiamo avuto consultazioni con il presidente della Regione e con il presidente di Ilva, Bruno Ferrante. Ieri Vendola ha incontrato Ferrante e la linea del governo è molto semplice: noi proseguiamo nella procedura per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, che intendiamo concludere entro il 30 settembre, in tempi molto rapidi", ha proseguito il ministro.



"Va detto con estrema chiarezza - ha affermato ancora Clini - che in Italia come in tutta Europa le autorità competenti nel dare le autorizzazioni" alle attività produttive e "nel monitoraggio ambientale sono identificate dalle leggi e dalle direttive europee e nessuna di queste, dico nessuna, attribuisce tale compito all'autorità giuidiziaria. Questo deve essere molto chiaro perché sennò si rischia di creare incertezza sull'affidabilità dell'Italia nei confronti degli investimenti esteri".



"Con l'incertezza sui ruoli generata dall'azione della procura è a rischio l'intero sistema industriale italiano. La presidenza del Consiglio sta comunque valutando se sollevare il conflitto di attribuzione, ma la finalità è chiarire i termini dei ruoli, non aprire un conflitto con la magistratura", ha infine assicurato il ministro dell'Ambiente. Clini ha insistito: "Non è un tema riconducibile allo scontro ma a fare chiarezza su ruoli, responsabilità e competenze".



"Il governo lavora sul lungo periodo"

Il governo, assicura Clini, sta lavorando a un programma di lungo periodo che coinvolga anche progetti europei per lo sviluppo. "Ci sono fondi e progetti europei molto importanti per i porti, l'industria e le tecnologie - spiega -. Con i ministri Barca e Passera stiamo immaginando una rete di strumenti di supporto. Abbiamo già iniziato a lavorare con il vicepresidente Antonio Tajani su questo, anche per metterci in pari con altri Paesi come Germania o Spagna".



"Anche l'Oms collaborerà"

L'Organizzazione mondiale della sanità collaborerà al monitoraggio ambientale della città di Taranto, assicura ancora il ministro. "Ho chiesto all'Oms, in particolare al centro europeo su ambiente e salute di Copenaghen, di collaborare al controllo dell'inquinamento a Taranto e ieri ho avuto la conferma dal presidente. I dati su Taranto sono contraddittori se confrontati con altre città italiane. Ci sono punti di grande esposizione, come il quartiere a ridosso dell'impianto, ma in altre zone l'inquinamento è paragonabile a quello di altre aree urbane. Anche nelle zone più esposte ora l'inquinamento maggiore è da ossidi di ferro, meno pericolosi, mentre il benzopirene è presente solo nei giorni ventosi. Dobbiamo capire quali sono i bersagli da colpire e per questo abbiamo chiesto la collaborazione dell'Oms".