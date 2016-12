foto Ansa Correlati Clini: divergenze tra governo e gip 15:44 - Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, accompagnato da un legale, ha depositato due appelli e una richiesta di incidente di esecuzione al tribunale del Riesame di Taranto contro le ordinanze del gip Patrizia Todisco. In particolare, in uno dei due appelli Ferrante accusa di "usurpazione dei poteri" il provvedimento dello stesso gip, che impone di fermare gli impianti sequestrati. - Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, accompagnato da un legale, ha depositato due appelli e una richiesta di incidente di esecuzione al tribunale del Riesame di Taranto contro le ordinanze del gip Patrizia Todisco. In particolare, in uno dei due appelli Ferrante accusa di "usurpazione dei poteri" il provvedimento dello stesso gip, che impone di fermare gli impianti sequestrati.

Gip che tra venerdì e sabato ha ordinato al Siderurgico di fermare i sei reparti a caldo dello stabilimento sotto sequestro e ha revocato Ferrante dall'incarico (conferito dal tribunale del Riesame) di custode giudiziario delle aree.



"Abbiamo depositato il ricorso - ha detto Ferrante ai cronisti all'uscita dalla cancelleria del Tribunale del Riesame -. Sono ovviamente osservazioni di natura giuridica che hanno predisposto i nostri legali sui due provvedimenti adottati dal gip. Noi chiediamo un riesame di quei provvedimenti. Inoltre, abbiamo anche proposto incidente di esecuzione: adesso spetta al giudice del Riesame decidere sui ricorsi".



Con la richiesta di incidente di esecuzione l'Ilva chiede al Riesame di stabilire se il gip era competente ad emettere le ordinanze impugnate per le quali viene chiesto l'annullamento. A giudizio dei legali dell'acciaieria più grande d'Europa, poteva emettere ulteriori provvedimenti solo il Riesame, che aveva confermato il sequestro degli impianti consentendo l'utilizzo "in funzione" della eliminazione delle "situazioni di pericolo" e dell'avvio di un monitoraggio in continuo.



"In quell'ordinanza usurpazione di poteri"

L'ordinanza con la quale il gip il 10 agosto ha imposto di fermare gli impianti sequestrati "si sostanzia nell'usurpazione dei poteri attribuiti ad altri organi" giurisdizionali, come Riesame e Procura ("a cui spetta l'esecuzione del sequestro"). Sono queste le parole scritte da Ferrante in uno dei due appelli depositati.



Per il ricorso Ilva, l'ordinanza del 10 agosto risulta anche "affetta dalle più radicali forme di abnormità", ha un contenuto "incompleto", "viola le procedure di esecuzione delle misure cautelari".



Con la seconda ordinanza, dell'11 agosto, il giudice Patrizia Todisco aveva revocato Ferrante dall'incarico (conferitogli dal tribunale del Riesame) di custode ed amministratore delle aree sequestrate. Proprio riferendosi all'ordinanza del 10 agosto, Ferrante e i legali dell'Ilva scrivono che il giudice Todisco ha compiuto una "inamissibile prevaricazione di funzioni proprie di altri organi del magistero penale, in violazione del principale principio accusatorio, i cui riflessi economico-sociali non occorre ribadire".