19:35

- "Non siamo assolutamente in conflitto con il governo. Vediamo se verrà depositato il ricorso. In questo caso specifico credo sia meglio trovare soluzioni diverse perché il ricorso rischia di allungare i tempi". Così il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli commenta a Tgcom24 l'ipotesi di un'azione legale dell'esecutivo sul fronte Ilva. E aggiunge: "Non credo che la politica non possa convenire sulla tutela della salute e sul lavoro".