foto Ansa

18:02

- Anche per domani le segreterie provinciali di Fim, Cisl e Uilm hanno proclamato due ore di sciopero degli operai dell'Ilva per protestare contro il rischio di chiusura della fabbrica. L'ipotesi è ormai sempre più concreta in seguito all'evoluzione della vicenda giudiziaria sull'inquinamento prodotto dagli impianti. Domani scenderanno in strada, lungo l'Appia, i lavoratori dei reparti riparazione locomezzi, gruppo recupero ferroso, piazzali ed energia.