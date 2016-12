foto Ap/Lapresse

19:43

- Nuovo capitolo nella vicenda Ilva di Taranto. "La nuova disposizione del gip è in aperto contrasto con ciò che il ministero dell'Ambiente ha avviato e non tiene conto del lavoro svolto e del ruolo del ministro", ha spiegato il ministro Corrado Clini. Il gip ha deciso che gli impianti sequestrati non possano essere utilizzati. "Evitiamo conflitti di ruolo", ha aggiunto Clini.