18:00

- Un bambino di 6 anni è annegato a Vieste, in provincia di Foggia, travolto dalle onde. Il piccolo sarebbe riuscito ad allontanarsi dai genitori. Entrato in acqua, è stato sommerso dal mare agitato. I medici hanno tentato il possibile per salvarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. I genitori sono una coppia residente nel nord Italia, in vacanza sul Gargano.