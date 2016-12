foto LaPresse

15:20

- "Chiedo al presidente Monti di prendere direttamente e personalmente in mano il dossier Ilva". L'appello viene da Angelino Alfano, che invita il premier ad assumersi la gestione del problema. "Le ragioni sono due - spiega il segretario del Pdl -. La prima: la politica industriale la fa il governo, non la magistratura. La seconda: vogliamo o no attrarre investitori, anche internazionali? Se l'obiettivo è quello di spaventarli, ci stiamo riuscendo".