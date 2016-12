foto Ansa Correlati Ilva, Ferrante impugna l'ordinanza

Ilva, "chiusura fatto tragico" 19:53 - E' stata revocata la nomina del presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, a custode e amministratore degli impianti dell'area a caldo sequestrati perché inquinano. La decisione è stata presa dal gip del tribunale di Taranto Patrizia Todisco per "palese conflitto di interessi". Il ministro Passera: "Evitare la chiusura, danni irreparabili". - E' stata revocata la nomina del presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, a custode e amministratore degli impianti dell'area a caldo sequestrati perché inquinano. La decisione è stata presa dal gip del tribunale di Taranto Patrizia Todisco per "palese conflitto di interessi". Il ministro Passera: "Evitare la chiusura, danni irreparabili".

Prenderà il posto di Ferrante il presidente dell'ordine dei commercialisti, Mario Tagarelli. La notizia della revoca è stata riportata dalla "Gazzetta del Mezzogiorno".



Clini: "Evitiamo conflitti di ruolo"

"La nuova disposizione del gip è in aperto contrasto con ciò che il ministero dell'Ambiente ha avviato e non tiene conto del lavoro svolto e del ruolo del ministro", ha spiegato il ministro Corrado Clini. Il gip ha deciso che gli impianti sequestrati non possano essere utilizzati. "Evitiamo conflitti di ruolo", ha aggiunto Clini.



Ministro Giustizia chiede atti del gip

Il ministro della giustizia, Paola Severino, chiederà l'acquisizione dei due provvedimenti con i quali il gip di Taranto Patrizia Todisco ha confermato il sequestro degli impianti dell'Ilva di Taranto e ha revocato la nomina di Bruno Ferrante dall'incarico di curatore dello stabilimento. Lo si apprende da fondi del ministero.



"Manifesta incompatibilità"

Per il gip del tribunale di Taranto Patrizia Todisco è "manifesta l'incompatibilità" del presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, con "l'ufficio pubblico di custode e amministratore delle aree e degli impianti dello stesso stabilimento sottoposti a sequestro preventivo", come scrive il gip nell'ordinanza di revoca.



Nel documento il gip rileva, citando fonti giornalistiche, che l'azienda ha deciso di impugnare il provvedimento, emesso dallo stesso magistrato il 10 agosto, con il quale si sottolinea che gli impianti sequestrati non possono essere utilizzati per produrre e si specificano i compiti dei custodi. Già in quel provvedimento era indicato che Ferrante non era custode e amministratore degli impianti sequestrati, come invece indicato dal Tribunale del Riesame.



Era stato quest'ultimo, con l'ordinanza depositata il 7 agosto, a nominare Ferrante custode e amministratore delle aree e degli impianti sotto sequestro, revocando quella del presidente dell'Ordine dei commercialisti, Mario Tagarelli, nominato dal gip per le questioni amministrative con il decreto di sequestro eseguito il 26 luglio.



Monti invia i ministri

Il premier Mario Monti, che sta coordinando l'azione del governo, ha chiesto ai ministri competenti di recarsi sul posto il 17 agosto e di riferire sulla situazione. E'quanto si apprende in ambienti di Palazzo Chigi. Il premier ha avuto contatti con Passera, Clini e Severino.



Passera: "Evitare la chiusura"

"E' assolutamente necessario evitare la chiusura e lo spegnimento degli impianti, cosa che causerebbe danni irreparabili. Nulla sarà lasciato intentato". Lo afferma il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera. "Risanamento ambientale, produzione sostenibile e lavoro devono essere gli elementi portanti di una strategia unitaria", assicura il ministro.



Bonanni: "Si sta giocando a risiko"

Sul futuro industriale dell'Ilva "c'è un vero e proprio atteggiamento da risiko" secondo Raffaele Bonanni, che chiede alle "massime istituzioni del Paese di interrompere questo rilancio continuo" e di "indicare alla giustizia la via dell'equilibrio".



Bersani: il governo faccia chiarezza

E lancia il suo appello sul caso Ilva il segretario del Pd Pier Luigi Bersani. "E' indispensabile - dice - che il governo, con tutti gli strumenti formali e informali che ha, faccia chiarezza sulla situazione dell'Ilva di Taranto. Bisogna essere consapevoli che la confusione attorno al più grande stabilimento siderurgico d'Europa farà presto il giro del mondo".



Casini: "Si rischia punto di non ritorno

"L'ordinanza del gip di Taranto sull'Ilva rischia di segnare il punto di non ritorno di una vicenda drammatica che coinvolge migliaia di lavoratori e le loro famiglie e arriva dopo anni di incuria e di noncuranza in primo luogo da parte delle autorità locali preposte alla funzione di vigilanza e di controllo della salute dei cittadini". Lo dichiara in una nota il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini. "In tutto il mondo - prosegue Casini - questa decisione verrà interpretata come esempio di una cultura anti-industriale che sta sedimentandosi nel nostro Paese".



Alfano: "Monti prenda in mano il dossier"

"Chiedo al presidente Monti di prendere direttamente e personalmente in mano il dossier Ilva". E' quanto dichiara Angelino Alfano, segretario del Pdl. "La politica industriale la fa il governo, non la magistratura e, con tutto il rispetto, non può essere un atto giudiziario a dire la parola definitiva sull'industria dell'acciaio in Italia. Vogliamo o no attrarre investitori anche internazionali? Se l'obiettivo è quello di spaventarli - conclude - ci stiamo riuscendo".



Lunedì Vendola incontra Ferrante

Nuovi incontri tra istituzioni, Ilva e parti sociali (sindacati e Confindustria) sono annunciati per domani pomeriggio alla Presidenza della Regione Puglia a Bari sugli sviluppi del caso. Alle 16 Vendola incontra il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, insieme al presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Florido, e al sindaco della citt jonica Ippazio Stefano. Vendola, Florido e Stefano incontreranno poi, alle 17, i rappresentanti dei sindacati e di Confindustria.