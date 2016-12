Brindisi, sub disperso in mare

foto Ap/Lapresse

18:52

- Ricerche sono in corso nei pressi di lido Tavernese, a sud di Fasano (Brindisi), dove da più di due ore risulta disperso un sub. Si tratta di un 30enne fasanese, che si sarebbe immerso in mare nonostante il forte vento di maestrale. A dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo che non lo ha visto rientrare e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei pompieri, i militari della guardia costiera a bordo delle motovedette.