Ilva, il gip di Taranto: "Stop alla produzione" L'azienda impugna il provvedimento giudiziario

Si apre un nuovo caso giudiziario per l'Ilva: il gip Patrizia Todisco ha fatto notificare una nuova ordinanza dove assegna le funzioni ai quattro commissari giudiziali e in particolare esclude Bruno Ferrante, presidente dell'Ilva, dalla gestione delle attività delle aree a caldo, poste sotto sequestro, limitandolo invece alle sole aree non sequestrate. Immediata la replica dell'azienda che ha impugnato il provvedimento.

Il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, ha infatti dato mandato di "impugnare immediatamente" dinanzi al Riesame il provvedimento del gip di Taranto. Ferrante ha "convocato il consiglio di amministrazione della società per le determinazioni conseguenti".



Il Gip: "Stop alla produzione, prima risanare impianti"

L'Ilva dovrà risanare gli impianti dell'area a caldo sequestrati per disastro ambientale ma "senza prevedere alcuna facoltà d'uso" degli stessi "a fini produttivi". Lo ha disposto il gip di Taranto Patrizia Todisco in un provvedimento notificato ieri all'Ilva nel quale si specifica anche il ruolo dei custodi giudiziari. "In adempimento di quanto disposto dallo stesso Tribunale del Riesame", si sollecita l'adozione, da parte dei custodi giudiziari, di "tutte le misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi delle situazioni di pericolo e ad eliminare le stesse". Custodi e amministratori dovranno trasmettere al gip relazioni settimanali sull'attività svolta.



Ferrante: "Provvedimento gip crea problemi"

"Il provvedimento del gip di Taranto ci ha sorpreso e ci preoccupa, per questo abbiamo voluto convocare un consiglio d'amministrazione straordinario, per reagire al provvedimento. Significa investire tutti gli organi competenti a livello giudiziario e quindi esperire tutte le possibilità per chiedere l'annullamento di un provvedimento che a noi non sembra corretto". Così al termine del consiglio d'amministrazione urgente e straordinario il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante. "Noi non vogliamo chiudere l'Ilva - ha detto Ferrante - anche la famiglia Riva si è impegnata moltissimo sullo stabilimento, crede nello stabilimento di Taranto, che è strategico per tutto il gruppo, quindi non ha nessuna intenzione di abbandonare, di lasciare. Certo la preoccupazione è molto alta, perché i provvedimenti della magistratura creano non pochi problemi all'azienda".