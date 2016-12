foto Ap/Lapresse Correlati Passera: "Evitare chiusura Ilva"

Di' la tua 15:23 - Il tribunale del Riesame di Taranto ha confermato il sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva, finalizzandolo al risanamento dello stabilimento, e ne affida la custodia al presidente, Bruno Ferrante. Con la sentenza vengono mantenuti gli arresti domiciliari per Emilio e Nicola Riva, ex presidenti della società, e per l'ex direttore del sito Luigi Capogrosso. Rimessi in libertà i cinque capiarea indagati.

I giudici hanno poi sostituito uno dei quattro custodi giudiziari nominati dal gip e incaricati delle procedure, molto complesse, relative al sequestro. Al posto del commercialista indicato dal giudice Todisco è stato nominato l'attuale presidente dell'Ilva Bruno Ferrante.



Il Riesame avrebbe dato ai custodi giudiziari l'incarico di far osservare i lavori e le prescrizioni indicate dal gip nel suo provvedimento sulla base della consulenza dei periti che stilarono le due perizie depositate all'incidente probatorio.



Tra queste prescrizioni anche la realizzazione dell'impianto di monitoraggio "in continuo" delle emissioni. Si tratterebbe quindi di una sorta di facoltà d'uso condizionata all'esecuzione di determinati lavori che rendano compatibili gli stessi impianti con le esigenze della tutela dell'ambiente e della salute.