Passera: "Evitare la chiusura dell'Ilva"

- "Occorre evitare la chiusura, se si chiudono quegli impianti non si riaprono più". Così il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, sull'Ilva di Taranto. I fondi per la bonifica e i tempi per raggiungere standard diversi "sono dati che tutti insieme portano a evitare la chiusura". L'alternativa pane-veleno "è inaccettabile". - "Occorre evitare la chiusura, se si chiudono quegli impianti non si riaprono più". Così il ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, sull'Ilva di Taranto. I fondi per la bonifica e i tempi per raggiungere standard diversi "sono dati che tutti insieme portano a evitare la chiusura". L'alternativa pane-veleno "è inaccettabile".

"Ci deve essere l'impegno di tutti a non chiudere Taranto perché si porta dietro non solo il resto del gruppo Riva ma anche serie di filiere che potrebbero trovarsi bloccate in una serie di attività", ha aggiunto il ministro Passera in un'intervista radiofonica.



"Fiat, pretendiamo chiarezza in tempi brevi"

Rispondendo a una domanda sulla Fiat, il ministro dello Sviluppo economico ha dichiarato che dal Lingotto "ci aspettiamo di avere maggiore chiarezza sul ruolo dell'Italia e ci aspettiamo che questo venga fatto in tempi brevi". "Dobbiamo ragionare di presenza strutturale", ha aggiunto. Con Marchionne il collegamento è continuo e l'attenzione è fortissima, ha proseguito.



"Se tornerò a fare il banchiere? Improbabile"

Il ministro Passera ha definito "improbabile" che torni a fare il banchiere al termine della sua esperienza di governo. Sul "dopo" non si esprime: "Vedremo, adesso bisogna fare bene il nostro mestiere" e invita a non cominciare "troppo presto" la campagna elettorale: "Perché c'è ancora molto lavoro da fare".