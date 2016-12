Fratellini di Gravina di Puglia, caso archiviato

foto Afp 17:55 - Cala il sipario sul caso della morte dei fratellini di Gravina in Puglia, Ciccio e Tore Pappalardi, avvenuta nel 2006. Il gip del Tribunale di Bari dei minorenni, Antonella Triggiani, ha infatti disposto l'archiviazione per le indagini avviate sull'ultima denuncia presentata dalla mamma, Rosa Carlucci. Si ipotizzava una "prova di coraggio" alla quale alcuni ragazzi avrebbero sottoposto i figli nella circostanza in cui avvenne la tragica morte. - Cala il sipario sul caso della morte dei fratellini di Gravina in Puglia, Ciccio e Tore Pappalardi, avvenuta nel 2006. Il gip del Tribunale di Bari dei minorenni, Antonella Triggiani, ha infatti disposto l'archiviazione per le indagini avviate sull'ultima denuncia presentata dalla mamma, Rosa Carlucci. Si ipotizzava una "prova di coraggio" alla quale alcuni ragazzi avrebbero sottoposto i figli nella circostanza in cui avvenne la tragica morte.

Rosa Carlucci si è sempre detta convinta che alcuni amichetti, che parteciparono al tragico gioco in cui persero la vita i suoi figli, sapessero dell'incidente e non rivelarono nulla. Nel suo esposto si faceva riferimento a ragazzi all'epoca dei fatti minorenni. Per questo è stato coinvolto il Tribunale dei minori. La procura di Bari invece sta ancora indagando su eventuali responsabilità di maggiorenni.



I due ragazzini, Francesco e Salvatore, per tutti Ciccio e Tore, di 13 e 14 anni, scomparvero da casa il 5 giugno del 2006 e furono cercati a lungo, prima di essere ritrovati casualmente il 25 febbraio del 2008, quando un altro ragazzino cadde in una cisterna vicina e i soccorritori scoprirono anche i resti dei due sfortunati fratelli. Le prime indagini portarono in carcere Salvatore Pappalardi, padre di Ciccio e Tore, con l'accusa di averli uccisi e di averne occultato i corpi, ma in seguito venne accertato che i due bambini erano caduti accidentalmente.