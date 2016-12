foto Ap/Lapresse 14:05 - "Il provvedimento del gip è chiaro e netto: dispone la chiusura dell'impianto" di Taranto ma "chiudere Taranto significa chiudere anche Genova e Novi Ligure". Lo ha detto il presidente della società siderurgica, Bruno Ferrante, nel corso di un'audizione, precisando che "sarebbe un evento tragico per la vita dell'Ilva". - "Il provvedimento del gip è chiaro e netto: dispone la chiusura dell'impianto" di Taranto ma "chiudere Taranto significa chiudere anche Genova e Novi Ligure". Lo ha detto il presidente della società siderurgica, Bruno Ferrante, nel corso di un'audizione, precisando che "sarebbe un evento tragico per la vita dell'Ilva".

"Gli altri stabilimenti legati a Taranto"

Davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, Ferrante parla delle conseguenze della decisione del gip: se l'ordinanza dovesse essere mantenuta, spiega "si chiude l'Ilva di Taranto ma anche Genova e Novi Ligure che sono riforniti da Taranto". Lo stabilimento di Taranto, ha spiegato, "fa la prima lavorazione dell'acciaio che poi trasmette agli altri stabilimenti ed impianti che procedono alle ulteriori lavorazioni". Poi ricorda che "lo spegnimento è una procedura complessa, difficile e non breve".



"Perizie difensive dell'azienda per il Riesame"

Il neo presidente del gruppo siderurgico si è anche augurato che il tribunale del Riesame tenga conto delle memorie difensive e delle perizie preparate dall'azienda, che non sono invece state prese in esame dal gip.



"Arresto dirigenti gesto severo"

Pur definendo l'inchiesta di Taranto "meritoria" perché "ha svegliato le coscienze", Ferrante definisce tuttavia il dispositivo di sequestro "severo e rigoroso" e gli arresti di otto dirigenti un "gesto pesante".



Al via la "Cabina di regia"

Intanto sono iniziati a Bari, alla presidenza della Regione Puglia, i lavori della "Cabina di regia" che dovrà individuare gli interventi urgenti di "bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto" secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa sottoscritto il 26 luglio a Roma dai ministeri dell'Ambiente, dalla Regione Puglia, da Provincia e Comune di Taranto. Per gli interventi sono previsti complessivamente 336 milioni di euro, di cui 329 pubblici e 7,2 privati.