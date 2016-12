foto Ansa

16:41

- "Andrà sempre peggio, continueremo a perdere posti di lavoro. L'Ilva può essere il buco che fa crollare la diga, può provocare una catastrofe nel giro di pochi mesi". E' questo lo scenario che prefigura Luigi Angeletti parlando del caso di Taranto. Uno scenario in cui, avverte il leader della Uil, "la concertazione è l'unico strumento che consentirebbe una politica per la crescita". E il governo, aggiunge, non ne è consapevole.