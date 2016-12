- A Lecce un operaio di 20 anni che stava lavorando in una struttura fieristica in allestimento che avrebbe dovuto ospitare più eventi, tra cui il concerto di Laura Pausini, è morto dopo essere stato raggiunto da due colpi di pistola. La vittima si chiama Valentino Spalluto, di Surbo, nel Leccese. Il killer è fuggito a bordo di uno scooter.

La vittima stava lavorando in piazza Palio, all'ingresso della strada che porta alla marina di San Cataldo, impegnato, insieme al suocero, nel montaggio di un ponteggio del palco, per conto di una ditta specializzata del settore. Il suocero ha detto agli inquirenti di aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco, riuscendo a vedere appena in tempo un individuo, a bordo di uno scooter con indosso un casco nero e una maglietta nera che si allontanava a gran velocità. L'uomo si è poi accorto del corpo del genero riverso per terra in una pozza di sangue.



Immediato l'allarme ai sanitari del 118 che, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 20enne. Il giovane, secondo gli investigatori, era l'obiettivo del killer. Il sicario avrebbe sparato attraverso gli spazi esistenti nella recinzione in cemento della struttura che ospita il Palafiere di Lecce.

Secondo un primo esame del corpo, sarebbero stati due i colpi che avrebbero colpito Valentino Spalluto: uno alla testa e uno ad un braccio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile di Lecce e i Carabinieri.



Lo staff della Pausini: "Non è il nostro palco"

La produzione dello show di Laura Pausini ''smentisce categoricamente qualunque riferimento all'incidente che si e' verificato nel pomeriggio di oggi presso la struttura fieristica di Lecce e che e' costato la vita a Valentino Spalluto. Il palco e tutta la struttura produttiva dello show - spiega la produzione in una nota - sono fermi a Malta per lo smontaggio del concerto che l'artista ha tenuto ieri sera''. ''I mezzi dello show, ancora fermi a Malta, e la cui partenza era prevista nella serata di oggi, sono stati fermati - conclude la nota - in attesa che la produzione comprenda dai responsabili del comune di Lecce gli accadimenti del pomeriggio''