foto Ansa

11:02

- "La controparte è l'Ilva che deve fare gli investimenti, le divisioni sono da evitare". Lo ha detto Maurizio Landini segretario della Fiom-Cgil sul palco ai giornalisti dopo l'interruzione del comizio che proprio lui aveva appena iniziato in Piazza della Vittoria. "Comunque nulla toglie al valore di una manifestazione che in queste proporzioni non c'era mai stata in questa città finora", ha aggiunto.