foto Ansa

10:44

- Un gruppo di contestatori dei Cobas e centri sociali ha fatto una incursione con fumogeni nella piazza dove era in corso il comizio dei leader sindacali confederali per manifestare contro la chiusura dell'Ilva di Taranto. La manifestazione è stata conclusa in anticipo. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno impedito che i contestatori raggiungessero il palco. L'interruzione è avvenuta durante l'intervento del segretario Fiom Landini.