foto Ansa

08:42

- E' ripreso il lavoro nello stabilimento Ilva di Taranto: alle 6.30 gli operai sono entrati in fabbrica dopo le proteste in seguito alle ordinanze di sequestro delle aree a caldo dell'azienda e degli arresti domiciliari per 8 dirigenti ed ex dirigenti, notificati dalla magistratura tarantina. Questa notte i lavoratori hanno rimosso i blocchi stradali sulle statali 106 e 100 e sulle strade provinciali, che per due giorni avevano isolato la città.