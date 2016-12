foto Ansa

20:50

- Al termine della riunione in Prefettura, presieduta dal prefetto Sammartino, i leader sindacali comunicano alcuni cambiamenti nelle iniziative dei lavoratori. In particolare cessano lo sciopero ad oltranza e tutte le altre forme di protesta messe in campo. Lo stato di agitazione proseguirà da lunedì evitando disagi alla cittadinanza. Il 2 agosto, giorno prima dell'udienza del Riesame sul sequestro, è prevista una grande manifestazione.