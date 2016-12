foto Ansa

- "E' un provvedimento estremamente sofferto e la sofferenza si coglie in ogni rigo". Così il procuratore generale di Lecce, Giuseppe Vignola, ha commentato il decreto di sequestro di sei impianti dell'area a caldo dell'Ilva e quello di arresto di otto persone. "La magistratura si è mossa solo per rispondere al dettato costituzionale che impone l'obbligatorietà dell'azione penale. Non c'era possibilità di scelta" ha aggiunto Vignola.