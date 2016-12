Al termine di una giornata molto movimentata, nel corso di una riunione con il prefetto di Taranto, Claudio Sammartino, i rappresentanti sindacali hanno deciso di sospendere lo sciopero a oltranza e tutte le altre manifestazioni messe in campo dai lavoratori. Le agitazioni, tuttavia, riprenderanno lunedì. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, è convinto che l'Ilva possa allinearsi agli standard Ue in 4 anni e continuare a produrre acciaio.

21:17 Clini: "L'Ilva può allinearsi agli standard Ue in 4 anni"

Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ritiene che l'Ilva di Taranto, raggiunta da un provvedimento di sequestro per inquinamento ambientale, possa rimanere aperta. "La nostra convinzione è che l'Ilva possa continuare a produrre acciaio e rapidamente allinearsi agli standard e le indicazioni dell'Ue in 4 anni", ha dichiarato ad una trasmissione televisiva.

20:50 Ancora bloccate le strade di accesso alla città

Restano ancora bloccate le strade di accesso a Taranto: è il caso della statale per Bari e di quella per Reggio Calabria. Resta bloccato anche il ponte girevole che unisce la città vecchia alla città nuova. Sbloccato invece il ponte di Punta Penna Pizzone.

20:27 Lo sciopero a oltranza si ferma per il weekend

Al termine della riunione in Prefettura, presieduta dal prefetto Sammartino, i leader sindacali comunicano alcuni cambiamenti nelle iniziative dei lavoratori. In particolare cessano lo sciopero ad oltranza e tutte le altre forme di protesta messe in campo. Lo stato di agitazione proseguirà da lunedì evitando disagi alla cittadinanza. Il 2 agosto, giorno prima dell'udienza del Riesame sul sequestro, è prevista una grande manifestazione.

19:13 Presidente Ilva: "Decreto troppo duro"

"E' un decreto particolarmente duro, pesante per la società, perché prevede la chiusura di alcune aree anche se si dice di voler tutelare l'integrità degli impianti perché la chiusura sarebbe irreversibile". Lo ha detto il presidente dell'Ilva Spa, Bruno Ferrante, parlando con i giornalisti sui provvedimenti della magistratura. "Rispettiamo il ruolo della magistratura, ma abbiamo pieno diritto a tutelarci nelle sedi che la legge prevede. Questo per tutelare lavoratori e impresa".

18:37 Squinzi: "A rischio vocazione industriale italiana"

Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, si dice estremamente preoccupato per il caso Ilva di Taranto dopo il provvedimento di sequestro del sito. "Non sono solo a rischio le sorti della prima acciaieria di Europa - dichiara Squinzi - e di decine di migliaia di lavoratori e di un intero territorio. Ad essere a rischio è la stessa vocazione industriale del nostro Paese".

17:56 Tensione durante la conferenza stampa dell'azienda

Momenti di forte tensione, con urla e spintoni, si sono verificati nella sede del Centro Studi Ilva dove si sta tenendo la conferenza stampa del presidente Bruno Ferrante. Un gruppo di lavoratori dello stabilimento, con alcuni esponenti dei Centri sociali, ha fatto irruzione nella sala, bloccando i lavori e chiedendo di essere presente all'incontro.

17:03 Lavoratori occupano municipio Taranto

Alcune decine di lavoratori dell'Ilva hanno occupato la sede del municipio di Taranto. E' questa una delle manifestazioni di protesta che i dipendenti dell'azienda stanno mettendo in atto in difesa del loro posto di lavoro.

16:22 Clini a Tgcom24: "Avanti con il risanamento impianti"

"Il Consiglio dei Ministri ha confermato l'impegno con la firma del protocollo d'intesa e il governo è impegnato a sostenerlo: martedì riporteremo gli impegni finanziari sottoscritti ieri". A dirlo a Tgcom24 è il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. "Il percorso di risanamento degli impianti deve andare avanti, non possiamo rischiare di perdere questo presidio tecnologico in una fase così delicata per la nostra economia. Gli effetti si ripercuoterebbero su tutta l'economia perché i mercati non aspettano".

15:26 Vendola a Tgcom24: l'Ilva non è finita

Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola interviene a Tgcom24 per dire la sua sulla questione Ilva. "L'Ilva non è finita - dice -: è finita l'epoca in cui il diritto alla salute e quello all'ambiente potevano essere considerati marginali; da una parte c'è il fondamentalismo ambientalista dall'altra un industrialismo cieco, la sfida è coniugare le ragioni dell'ambiente e le ragioni dell'industria". Leggi l'articolo

13:42 Federacciai: "Conseguenze drammatiche"

"Colpire Taranto significa colpire duramente la filiera, con conseguenze economiche e sociali drammatiche". Così Federacciai che chiede al governo "ogni passo possibile per la riapertura dello stabilimento", avvisando che si pone "brutalmente" il tema della permanenza in Italia di "interi settori industriali".

12:19 La Procura: "Provvedimento sofferto"

"E' un provvedimento estremamente sofferto e la sofferenza si coglie in ogni rigo". Lo ha detto il procuratore generale di Lecce, Giuseppe Vignola, illustrando in una conferenza stampa a Taranto il decreto di sequestro di sei impianti dell'area a caldo dell'Ilva e quello di arresto di otto persone.

11:20 Operai: "Neanche la mafia viene trattata così"

Gli operai tengono a sottolineare che la produzione di acciaio all'interno dello stabilimento siderurgico sta continuando ancora in queste ore, smentendo alcune notizie di stampa. "Mentre noi stiamo manifestando - affermano - dentro i "Mentre noi stiamo manifestando - affermano - dentro i colleghi continuano a lavorare. Qui ci sono persone che hanno famiglia, abbiamo bisogno di lavorare. Gli ambientalisti venissero a lavorare con noi, basta con certe dichiarazioni", attaccano gli operai, che poi sottolineano: "Noi non stiamo inquinando, stiamo lavorando in sicurezza. Tutti i nostri capi - concludono - sono stati messi in galer galera (in realtà 8 dirigenti sono finiti agli arresti domiciliari, ndr), ma neanche la mafia viene trattata così".

11:01 Il sindaco a Tgcom24: non abbiamo paura

Noi non abbiamo paura della verità e soltanto conoscendo la verità si possono risolvere i problemi. Ci sono gli operai che sono persone per bene che stanno manifestando sofferenza e preoccupazione per le loro famiglie. Non c’è una sola famiglia di Taranto che oggi che non è solidale. Bisogna però coniugare lavoro e salute. Ieri abbiamo siglato a Roma un accordo per salvaguardare la salute dei cittadini di Taranto". E' il commento in diretta a Tgcom24del sindaco di Taranto Ippazio Stefano sul sequestro dell'Ilva e la manifestazione degli operai. Sull'inquinamento a Taranto aggiunge: "Il problema dell’inquinamento a Taranto risale a 120 anni fa con i cantieri navali. Da 60 anni abbiamo la grande siderurgia e fino al 1995 non è stato fatto niente. Oggi è cambiato, abbiamo strumenti nuovi, prima non si era in grado di rilevare pm10 e diossina. Ora dobbiamo rendere compatibile il lavoro con la salute e con l’aiuto del governo e delle imprese. Adesso ci aspettiamo che con il tribunale del riesame si possa coniugare tutto ciò con impegni veri".

10:33 Uilm: "Sciopero a oltranza, intervenga Monti"

"La protesta va avanti a oltranza, fino a quando non riusciremo a risolvere il problema. La situazione è molto delicata". Lo ha detto il segretario nazionale della Uilm, Rocco Palombella, a margine dell'assemblea con i lavoratori all'interno dell'Ilva di Taranto. "C'è un provvedimento che impone all'azienda la fermata dell'area a caldo - ha aggiunto Palombella - e fermare l'area a caldo significa fermare tutto lo stabilimento. In questo momento il sentimento dei lavoratori è un sentimento di grande preoccupazione, di grande determinazione, ma non c'è nessuna forma di scoramento". "I lavoratori - ha precisato il segretario della Uilm - vogliono risolvere il problema senza divisioni e vogliono che la città capisca qual è la loro difficoltà. Non c'è una divisione tra chi ritiene di privilegiare l'ambiente e chi invece vuole salvaguardare i posti di lavoro". "Si possono salvaguardare - ha osservato ancora Palombella - sia l'ambiente, e quindi la salute dei lavoratori, che i posti di lavoro". Secondo il sindacalista, però, "bisogna fare in fretta perché ci sono pochi giorni a disposizione. Il rischio è che il tribunale possa chiudere e il rinvio a settembre diventa la fermata dello stabilimento. Riteniamo che debba intervenire il Governo e vogliamo dialogare con l'autorità più importante che è il presidente Monti, non solo con il suo sottosegretario".

10:32 Operai bloccano SS100 e 106

Proseguono i blocchi stradali da parte dei lavoratori dell'Ilva di Taranto, che stanno inscenando diverse manifestazioni di protesta in seguito al sequestro degli impianti dell'area a caldo da parte della magistratura nell'ambito dell'inchiesta sull'inquinamento ambientale. Oltre al presidio davanti allo stabilimento, ci sono blocchi sulla statale 100 Taranto-Bari, la statale 106 jonica, la strada Taranto-Statte e la città vecchia di Taranto. Le forze dell'ordine sono impegnate a deviare il traffico su strade secondarie.

Ultimo aggiornamento 21:17