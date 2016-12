foto Ansa

22:10

- I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero ad oltranza all'Ilva di Taranto. Restano i presidi all'esterno dello stabilimento e il blocco del ponte girevole. La decisione è stata presa mentre è ancora in corso la riunione tra azienda e sindacati in fabbrica. Intanto per domani alle 7 è stata indetta un'assemblea dei lavoratori all'interno dello stabilimento.