17:25

- Circa ottomila lavoratori dell'Ilva, usciti dallo stabilimento siderurgico dopo aver saputo dell'ordinanza di sequestro degli impianti, hanno raggiunto la città di Taranto e stanno sfilando in corteo. I manifestanti sono entrati dalla città vecchia per raggiungere la prefettura. Una delegazione chiederà di incontrare il prefetto Claudio Sammartino. I sindacati non escludono un sit-in dei lavoratori sotto la sede del tribunale.