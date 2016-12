Taranto, quanto inquina l'Ilva

foto Ansa Correlati Ordine di sequestro per l'Ilva

L'Ilva è una società per azioni del Gruppo Riva che si occupa prevalentemente della produzione e trasformazione dell'acciaio. L'azienda è al centro di un vasto dibattito per il suo impatto ambientale nelle sedi di Taranto e Genova. Le sue emissioni sono state oggetto di diversi processi penali per inquinamento.

Un'inchiesta è aperta a carico dei vertici e dei dirigenti dell'azienda per disastro ambientale e inquinamento. Le perizie hanno verificato il mancato controllo da parte della società delle emissioni nocive che avrebbe provocato a Taranto malattie e decessi. Per la prima volta, a marzo, è stato scritto che l'inquinamento sta causando una strage.



Sono considerati particolarmente inquinanti i parchi minerali, le cokerie e il camino E312 dell'impianto di agglomerazione. A carico degli indagati sono ipotizzate le accuse di disastro colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose e inquinamento atmosferico.



La fuoriuscita di gas e nubi rossastre dal siderurgico (slopping) è un fenomeno documentato dai periti chimici e dai Noe di Lecce. Come da risposta al quesito II della perizia sulle emissioni, la diossina trovata nel corpo degli animali, abbattuti gli anni precedenti proprio perché contaminati, è risultata essere la stessa diossina emessa dai camini del polo siderurgico.



Un'ordinanza della regione Puglia vieta il pascolo entro un raggio di 20km attorno l'area industriale che, quindi, diventa un serio ostacolo per la crescita delle aziende zootecniche e produttrici di latte e prodotti caseari, oltre che esserlo per tutte quelle aziende di mitilicoltura, se venisse dimostrato il legame delle emissioni industriali anche con la diossina e Pcb rinvenute nelle cozze.