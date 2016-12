foto Ansa Correlati Ilva sotto sequestro,operai sul piede di guerra

Il gip Patrizia Todisco ha firmato il provvedimento di sequestro (senza facoltà d'uso) degli impianti dell'area a caldo dell'Ilva di Taranto e 8 misure cautelari per dirigenti ed ex dirigenti, indagati nell'inchiesta per disastro ambientale a carico dei vertici della società. Circa 8mila operai hanno lasciato il posto di lavoro e si sono diretti in corteo verso la Prefettura. Alcuni gruppi hanno bloccato le strade di accesso alla città.

I lavoratori dell'Ilva che stanno protestando per il provvedimento della chiusura degli impianti dell'area a caldo hanno bloccato la statale 106 jonica Taranto-Reggio Calabria, la statale 100 Taranto-Bari e i due ingressi alla città di Taranto: la città vecchia e il ponte Punta Penna. Restano i presidi all'esterno dello stabilimento e il blocco del ponte girevole. I sindacati Fim, Fiom e Uilm, intanto, hanno proclamato uno sciopero ad oltranza.



Nel corso della manifestazione che si è svolta davanti alla Prefettura si sono verificati momenti di tensione in seguito alla contestazione di un gruppo di manifestanti. Il prefetto, secondo fonti sindacali, avrebbe cercato di rasserenare gli animi confermando l'impegno del governo per le bonifiche e l'ambientalizzazione del Siderurgico. L'accordo di programma firmato a Roma, secondo Sammartino, dovrebbe scongiurare lo spettro del licenziamento.



Arresti domiciliari per dirigenti ed ex dirigenti

Gli arresti riguardano il patron Emilio Riva, presidente dell'Ilva Spa fino al maggio 2010, il figlio Nicola Riva, che gli è succeduto nella carica e si è dimesso un paio di settimane fa, l'ex direttore dello stabilimento di Taranto, Luigi Capogrosso, il dirigente capo dell'area del reparto cokerie, Ivan Di Maggio, il responsabile dell'area agglomerato, Angelo Cavallo. La misura cautelare, però riguarderebbe anche altri tre dirigenti.



Contestato anche il disastro ambientale

Gli indagati coinvolti nell'inchiesta sono accusati, a vario titolo, di disastro ambientale colposo e doloso, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento aggravato di beni pubblici, getto e sversamento di sostanze pericolose.



Gip: "Gravissimi danni all'ambiente e alle persone"

"La gestione del siderurgico di Taranto è sempre stata caratterizzata da una totale noncuranza dei gravissimi danni che il suo ciclo di lavorazione e produzione provoca all'ambiente e alla salute delle persone". Lo scrive il gip di Taranto, Patrizia Todisco nell'ordinanza di sequestro dell'Ilva, sottolineando che "chi gestiva e gestisce l'Ilva ha continuato in tale attività inquinante con coscienza e volontà per la logica del profitto, calpestando le più elementari regole di sicurezza".



Gip: "Ancora oggi livelli oltre i limiti"

"Ancora oggi" gli impianti dell'Ilva producono "emissioni nocive" che, come hanno consentito di verificare gli accertamenti dell'Arpa, sono "oltre i limiti" e hanno "impatti devastanti" sull'ambiente e sulla popolazione. "L'imponente dispersione di sostanze nocive nell'ambiente urbanizzato e non, ha cagionato e continua a cagionare non solo un grave pericolo per la salute (pubblica)", ma "addirittura un gravissimo danno per le stesse, danno che si è concretizzato in eventi di malattia e di morte".



La situazione dell'Ilva "impone l'immediata adozione, a doverosa tutela di beni di rango costituzionale che non ammettono contemperamenti, compromessi o compressioni di sorta quali la salute e la vita umana, del sequestro preventivo" si legge ancora nell'ordinanza.



Vendola: "Se processo ci costituiremo parte civile"

La Puglia si costituirà parte civile se si dovesse arrivare al processo nell'inchiesta della magistratura sull'Ilva. Lo afferma il governatore della Puglia, Nichi Vendola. "Se la Magistratura - dice - avesse indicato delle prescrizioni, l'Ilva avrebbe il dovere di adempierle". "In tutte le vicende in cui c'è la lesione di un danno collettivo - prosegue Vendola - normalmente ci costituiamo parte civile. E penso che lo faremo anche in questo caso". In questo momento, osserva però il governatore della Puglia, "il pensiero è per gli operai e le loro famiglie, a cui va tutta la solidarietà di chi vive con grande apprensione quello che sarebbe disastroso per Taranto, la Puglia e l'economia italiana".



Clini: "Chiederò riesame con massima urgenza"

"Chiederò che il provvedimento di riesame avvenga con la massima urgenza". Così il ministro Clini sulle misure della magistratura per l'Ilva di Taranto. "Verrà affrontata l'emergenza - continua - per almeno 15.000 persone in seguito a iniziative della magistratura che sta procedendo al sequestro e a altre misure cautelari".



Clini: "Pronti 336 milioni per la riqualificazione"

Spiegando i contenuti del protocollo d'intesa firmato oggi al ministero, Clini ha annunciato inoltre che le risorse per "interventi urgenti di riqualificazione ambientale" a Taranto saranno pari a "un importo complessivo di 336 milioni di euro". L'accordo prevede una "cabina di regia" presieduta dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.



Passera: "Garantire continuità operativa"

"Governo e istituzioni locali faranno tutto il possibile per individuare soluzioni che tutelino occupazione e sostenibilità produttiva" dell'Ilva di Taranto. Lo afferma in una nota il ministro dello Sviluppo Corrado Passera, secondo cui è fondamentale che, nel pieno rispetto delle procedure di legge, si garantisca la continuità.